عون يرفض تشكيلة الحريري ويصرّ على الثلث المعطل

رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التشكيلة التي قدّمها له الرئيس المكلف سعد الحريري، مصرّاً في المقابل على الثلث المعطل الذي يضمن له سبعة وزراء، وهو ما يرفضه الرئيس الحريري.

وتقول المعلومات، نقلاً عن مصادر عليمة، إن "الرئيس عون ومن خلفه النائب جبران باسيل، يراهنان على أن الرئيس المكلف الذي يتجرع كؤوس السم كما يحلو له ان يسميها، الواحد تلو الاخر، تحت شعار التضحية في سبيل الوطن، لن يغص بكأس الثلث المعطّل الذي يعوّم باسيل من جهة ويروّض الحريري من جهة ثانية، وهو ما يريده بقوة العهد وباسيل اللذين لم يخفيا “نفورهما منه، وعدم رغبتهما بعودته الى السراي وقد أرجئت الاستشارات النيابية بعد بيان رئاسي لم يخف هذه الرغبة ولا حتى اتهام الحريري بالفساد".