إضراب عام الأربعاء

يتحضّر اللبنانيون للتعبير عن رفضهم الحازم لأي رفع محتمل للدعم عن السلع الأساسية، كما علمت "السياسة" الكويتية من خلال أوسع مشاركة دعا إليها الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية، في الإضراب الوطني العام، في السادس عشر من الجاري، في وقت لا تستبعد أوساط عمالية ونقابية، أن يشكل هذا الإضراب باكورة تفجر الثورة الشعبية مجدداً، وعلى نحو غير مسبوق، رفضاً لتجويع الشعب من قبل الطبقة الحاكمة الفاسدة التي تتحمل مسؤولية إفقاره وإغراق البلد بالفساد.