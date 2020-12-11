لبنان

ضغوط على المطار

Lebanon 24
11-12-2020 | 04:28
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لا تزال مصادر وزارية تتخوف من ضغوط اضافية تمارس على شركات الطيران لمقاطعة مطار بيروت الدولي وتؤكد ان الخطة مرشحة للتصاعد
 
المصدر: النهار
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المطار

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