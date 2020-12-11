لبنان

الأحزاب في الجامعة

Lebanon 24
11-12-2020 | 04:32
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دخلت المكاتب التربوية للاحزاب على خط انتخابات رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية  وهناك تحالفات بين بعض الاحزاب بعكس ما حصل من انسحاب تكتيكي لهذه الاحزاب في الانتخابات الطالبية
 
المصدر: النهار
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