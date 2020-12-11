بطالة متزايدة

تُسجَّل ظاهرة بِطالة في صفوف أعداد كبيرة من مهندسين وصيادلة، ومنهم من لجأ إلى بعض المدارس الخاصة للتعليم "على الساعة" لضمان معيشته في الظروف الراهنة.