لبنان

بطالة متزايدة

Lebanon 24
11-12-2020 | 04:36
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تُسجَّل ظاهرة بِطالة في صفوف أعداد كبيرة من مهندسين وصيادلة، ومنهم من لجأ إلى بعض المدارس الخاصة للتعليم "على الساعة" لضمان معيشته في الظروف الراهنة.
 
المصدر: النهار
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