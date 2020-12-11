لبنان

التصدي للعهد

Lebanon 24
11-12-2020 | 04:38
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عُقدت لقاءات بعيدة من الأضواء شملت مرجعيات حكومية سابقة وشخصيات سياسية وحزبية، على خلفية مواجهة الوضع الراهن وكيفية التصدي للعهد في حال رُفضت تشكيلة الحريري الوزارية.
 
المصدر: النهار
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