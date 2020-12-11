لبنان

مناقصة الفيول على الطاولة

Lebanon 24
11-12-2020 | 04:40
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طلب التفتيش المركزي من ادارة المناقصات ايداعه تقرير خبراء الاتحاد الاوروبي بشأن مناقصة الفيول، لإحالته الى التفتيش الهندسي، وهو ما اعتبره معنيون "خطوة تأسيسية للتشكيك بسلوك ادارة المناقصات وليّ ذراعها".
المصدر: نداء الوطن
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