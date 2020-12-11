مناقصة الفيول على الطاولة

طلب التفتيش المركزي من ادارة المناقصات ايداعه تقرير خبراء الاتحاد الاوروبي بشأن مناقصة الفيول، لإحالته الى التفتيش الهندسي، وهو ما اعتبره معنيون "خطوة تأسيسية للتشكيك بسلوك ادارة المناقصات وليّ ذراعها".