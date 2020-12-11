لبنان

المواجهة الشاملة

Lebanon 24
11-12-2020 | 04:42
A-
A+
Doc-P-773925-637432603116374848.jpg
Doc-P-773925-637432603116374848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنقل أوساط عليمة أنّ الرئيس نبيه بري يتجه إلى خوض «مواجهة شاملة في كل الساحات والميادين» ضد سياسة العهد العوني التي تسعى لزّجه في قفص الاتهام القضائي.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
يغادر الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، قبل ظهر اليوم الاثنين بيروت الى الكويت لتقديم التعازي الى امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوفاة المغفور له الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
lebanon 24
11/12/2020 09:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كشفت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان الموقف الذي صدر في ما خص ترسيم الحدود منسق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وجرى اتصال بينهما اول من امس والاتفاق على جميع النقاط التي وردت كما حصل تواصل مع الفريق الأميركي
lebanon 24
11/12/2020 09:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
التقرير الاسبوعي لمستشفى نبيه بري النبطية: 117 حالة ايجابية
lebanon 24
11/12/2020 09:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لمستشفى نبيه بري الحكومي عن حالات كورونا
lebanon 24
11/12/2020 09:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24

نبيه بري

ميشال عون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2020-12-11
08:58 | 2020-12-11
08:45 | 2020-12-11
08:42 | 2020-12-11
08:29 | 2020-12-11
07:30 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website