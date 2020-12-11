لبنان

اقناع شخصية بمنصب وزاري

Lebanon 24
11-12-2020 | 04:46
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بخلاف الكثير من الطامحين إلى الانضمام للائحة المرشحين الوزاريين، لم تنفع المساعي في إقناع إحدى الشخصيات بقبول تولي منصب وزاري.
المصدر: نداء الوطن
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