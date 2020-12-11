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لبنان
مسؤولون بحزب كبير: الضغط بدأ
Lebanon 24
11-12-2020
|
06:23
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يقول مسؤولون في حزب كبير إنه بدأ الضغط على الجميع من أجل الخروج من الشروط والشروط المضادة في عملية تأليف الحكومة، بحسب أسرار "الجمهورية".
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