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لبنان
دبلوماسيون يستعدون لمغادرة لبنان
Lebanon 24
11-12-2020
|
06:26
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يستعد عدد من الدبلوماسيين لمغادرة بيروت في وقت قريب لتمضية عطلة الأعياد مع عائلاتهم معتبرين أن لا شيئ جديداً يستدعي بقاءهم في مراكز عملهم، بحسب أسرار "الجمهورية".
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