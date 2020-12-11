دبلوماسيون يستعدون لمغادرة لبنان

يستعد عدد من الدبلوماسيين لمغادرة بيروت في وقت قريب لتمضية عطلة الأعياد مع عائلاتهم معتبرين أن لا شيئ جديداً يستدعي بقاءهم في مراكز عملهم، بحسب أسرار "الجمهورية".

