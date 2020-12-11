لبنان

دبلوماسيون يستعدون لمغادرة لبنان

Lebanon 24
11-12-2020 | 06:26
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يستعد عدد من الدبلوماسيين لمغادرة بيروت في وقت قريب لتمضية عطلة الأعياد مع عائلاتهم معتبرين أن لا شيئ جديداً يستدعي بقاءهم في مراكز عملهم، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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