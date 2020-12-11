17
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لهذه الأسباب قدّم الحريري تشكيلته
Lebanon 24
11-12-2020
|
06:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب شارل جبور في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "لهذه الأسباب قدّم الحريري تشكيلته": "لن تؤلّف الحكومة ما لم يسلِّم الرئيس المكلّف سعد الحريري بالمطالب الأساسية للعهد المتصلة بالثلث المعطِّل وتسمية الوزراء المسيحيين والاتفاق على الحقائب واستبعاد اي اسم مستفز للعهد.
لا يسمح ميزان القوى القائم للرئيس المكلّف بأن يفرض شروطه، فالمبادرة ما زالت بيد العهد والأكثرية الداعمة له، وجلّ ما يستطيع فعله يتراوح بين تحسين الشروط التي يضعها عليه الرئيس ميشال عون ومن خلفه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، اي ضمن حدود استبدال اسم بآخر وحقيبة بأخرى، وبين ان يربط التأليف بتنازل عون - باسيل، الأمر الذي قد يعني استمرار الفراغ حتى نهاية العهد، وبين ان يعتذر تاركاً الأكثرية تتخبّط بخياراتها وتتحمّل مسؤولياتها، اي ان يسير على الخط الذي سبقه إليه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
ولكن، لا يبدو انّ الحريري في وارد الاعتذار، كما لا يبدو بأنّه يراهن على كسر عون وباسيل، لإدراكه انّ هذا الأمر مستحيل، وبالتالي يحصر اهتمامه بالشق الأول المتعلق بتحسين شروط حكومته، والتشكيلة التي قدّمها تدخل في هذا السياق، خصوصاً انّ الرئيس المكلّف كان يمتنع عن تقديم تشكيلة تلافياً للصدام مع العهد، لأنّه يريد ان يحفظ خط الرجعة معه، فهو لن يخرج إلى المعارضة، إنما يسعى للتعاون مع رئيس الجمهورية، وتقديمه التشكيلة مردّه إلى ثلاثة أسباب أساسية:
السبب الأول، ليرفع الضغط عن نفسه، الضغط الشعبي والسياسي والدولي، ويضعه على كاهل رئيس الجمهورية، لا سيما أنّ الجميع يطالبه بأن يبادر ويقدِّم تشكيلته، وبالتالي أراد رمي الكرة من حضنه، وبمعزل عن محاولة عون عدم تلقفها ورميها سريعاً من حضنه أيضاً من خلال التصوُّر الذي حمّله إيّاه للحريري، إلّا انّ المسؤولية اليوم ملقاة على رئيس الجمهورية لا الرئيس المكلّف.
السبب الثاني، من أجل ان يُقحم الفرنسي في مفاوضات التأليف ويضغط على رئيس الجمهورية ليقبل بالتشكيلة، خصوصاً انّ مبادرته لتقديم التشكيلة جاءت بطلب فرنسي، بفعل حرص الرئيس إيمانويل ماكرون ان تشكّل زيارته الثالثة للبنان تتويجاً للحكومة العتيدة، وبالتالي كيف يمكن ان يضغط الفرنسي إذا لم يبادر الحريري إلى تقديم مسودة تشكّل مادة للتفاوض؟". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
عادل كرم يهدد تيم حسن.. و"تويتر" يشتعل
Lebanon 24
عادل كرم يهدد تيم حسن.. و"تويتر" يشتعل
12:00 | 2020-12-10
10/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منقوشة الفقير سببٌ رئيسي لإنهيار الليرة !!!
Lebanon 24
منقوشة الفقير سببٌ رئيسي لإنهيار الليرة !!!
10:00 | 2020-12-10
10/12/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد ياسمين صبري تقلد هيفا وهبي.. والجمهور: لن تكوني هي (صورة)
Lebanon 24
من جديد ياسمين صبري تقلد هيفا وهبي.. والجمهور: لن تكوني هي (صورة)
12:00 | 2020-12-10
10/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بصورة عارية.. فنانة عربية تثير الجدل والجمهور يهاجمها
Lebanon 24
بصورة عارية.. فنانة عربية تثير الجدل والجمهور يهاجمها
15:00 | 2020-12-10
10/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون تفاجأ بتشكيلة الحريري.. سمّى كل الوزراء بمن فيهم المسيحيون
Lebanon 24
عون تفاجأ بتشكيلة الحريري.. سمّى كل الوزراء بمن فيهم المسيحيون
15:05 | 2020-12-10
10/12/2020 03:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:00 | 2020-12-11
"حرب أهلية" داخل مؤسسات الدولة.. ومناطق على أهبة الاشتعال!
08:58 | 2020-12-11
خبر سار حول رسوم الميكانيك
08:45 | 2020-12-11
"الريجي" ضبطت منتجات مهرّبة في مناطق عدّة
08:42 | 2020-12-11
جبيل.. 12 حالة إيجابية بين 87 فحصاً
08:29 | 2020-12-11
5 إصابات جديدة بكورونا في تكريت
07:30 | 2020-12-11
قراءة في المشهد السياسي.. إخراج ضعيف لمسرحية الحكومة.. والقضاء مهدد!
فيديو
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
11/12/2020 09:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
11/12/2020 09:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
14:00 | 2020-12-09
11/12/2020 09:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact