5 إصابات جديدة بكورونا في تكريت

أعلنت خلية الأزمة في بلدية تكريت في بيان، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25 إصابة. وذكرت بضرورة الابلاغ عن أي حالة تظهر عليها عوارض.