لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف مروّج عملة مزيّفة داخل أحد المتاجر في برمانا

Lebanon 24
11-12-2020 | 10:22
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البـلاغ التالــي:

 

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات ترويج العملة المزيفة وتوقيف أفرادها على جميع الأراضي اللبنانية. توافرت معلومات لهذه الشعبة عن قيام مجهول بترويج عملة مزيفة في السوق اللبنانية.

 

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الى تحديد هوية المشتبه به ويدعى:

 

- ب. ق. (مواليد عام 1988، سوري)

 

بتاريخ 5-2-2020 ، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت شعبة المعلومات من توقيفه في بلدة برمانا بالجرم المشهود خلال قيامه بترويج العملة المزيّفة داخل أحد المتاجر في المحلة المذكورة.

 

بتفتيشه وسيارته، جرى ضبط مبلغ /1800/ $ مزيّف.

 

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة ترويج العملة المزيّفة.

 

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

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