"حزب الله" منزعج من وزير الاقتصاد

علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن "حزب الله" بات منزعجاً جدا من طريقة تعاطي وزير الاقتصاد مع الازمة الحالية.واشارت المصادر الى أن ما فجر الخلاف بين الطرفين هو التعامل مع موضوع الطحين العراقي المخزن في المدينة الرياضية.ولفتت المصادر الى أن الحزب قد يفتح النار السياسي والاعلامي علنا على الوزير راوول نعمة في حال استمر التباين في وجهات النظر معه الى هذا الحد.