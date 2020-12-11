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لبنان
درويش استقبل وفدا من الامم المتحدة للمستوطنات البشرية
Lebanon 24
11-12-2020
|
11:05
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استقبل عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش في مكتبه في طرابلس - جبل محسن، الممثل الاقليمي في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية السيد عرفان علي يرافقه ممثلة المنظمة في لبنان ليدي حبشي ووفد من المنظمة.
وناقش درويش مع الوفد الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في لبنان، وسبل تأمين مشاريع انمائية ودعم المواطنين خصوصا في المناطق الأكثر فقرا في مدينة طرابلس.
وبعد الاجتماع، توجه الجميع إلى مركز جمعية "الدار العالي" حيث تم توزيع مساعدات عينية على المواطنين من جبل محسن، القبة والتبانة، كما استمع الوفد إلى المشاكل التي يعاني منها سكان المنطقة والجوار.
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