لبنان

هذا سبب ارتفاع عدد إصابات كورونا في لبنان

Lebanon 24
11-12-2020 | 11:10
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عزا رئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية عبد الرحمن البزري السبب بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الى عدم التزام اللبنانيين بالتدابير الوقائية وبالعودة المنضبطة الى الحياة الطبيعية، مبدياً خشيته من تجاوز رقم 200 الف إصابة بالفيروس في نهاية العام الحالي في حال استمر الارتفاع على هذه الوتيرة.

 

وفي حديث عبر "صوت كل لبنان" تطرق البزري الى مفاعيل اللقاح الذي سمحت به بعض الدول، لافتا الى أن الدراسات العلمية المنشورة تؤكد أنه يتمتع بمواصفات السلامة المرجوة، مشيرا الى أن لدى لبنان فرصة شهرين قبل وصول اللقاح في شهر شباط لتقييم مفاعيله في دول العالم التي بدأت باستعماله، موضحا أن الأولوية لأخذ هذا اللقاح هي للجسم الطبي كما للمسنين، ومؤكدا في المقابل أن القرار في نهاية الامر يعود الى المواطن الذي يملك حرية الاختيار بين أخذ اللقاح أو الامتناع عن ذلك.  

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