لبنان

كورونا.. إصابتان جديدتان في إرزي

Lebanon 24
11-12-2020 | 11:20
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أعلنت لجنة الصحة وخلية الازمة في بلدية إرزي في بيان، "تسجيل حالتين إيجابيتين بكورونا، وطلبت من المخالطين حجر أنفسهم والتواصل معها".
 
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