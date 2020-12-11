لبنان

طقس الويك اند بالأيام.. منخفض جوي وتحوّل سريع بهذا الموعد

Lebanon 24
11-12-2020 | 11:28
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة، ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 55 كلم/س، يرتفع معها موج البحر.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحالة العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الاثنين، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصدره جنوب ايطاليا و يتحول الى طقس ماطر وعاصف بدءا من ليل الاثنين/صباح الثلاثاء .
- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.


- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة و رياح ناشطة تشتد احيانا خاصة في الفترة المسائية.
السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة، ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 55 كلم/س يرتفع معها موج البحر.
الأحد: غائم اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية ورياح ناشطة تشتد احيان لتصل الى 65 كلم/س يرتفع معها موج البحر.
الإثنين: غائم اجمالا مع بداية الانخفاض الملحوظ و السريع في درجات الحرارة ابتداء من فترة بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي حيث تشتد الرياح و تهطل الامطار، تشتد غزارتها في فترة ليل الاثنين/فجر الثلاثاء و تكون مترافقة مع برق و رعد، كما تتساقط الثلوج في تلك الفترة ابتداء من 2000 متر و ما فوق.


- الحرارة على الساحل من 12 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10الى 19 درجة، في الداخل من 6 الى 21 درجة


- الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية - غربية، سرعتها بين 15و 30 كلم/س. تشتد احيانا لتصل الى 40 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.
- حال البحر: منخفض الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 23درجة.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,32
- ساعة غروب الشمس: 16,30
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