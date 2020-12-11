جرحى بانقلاب سيارة عند أوتوستراد القلمون (صور)

وقع حادث سير عند اوتوستراد القلمون - طرابلس عند مفترق جامعة البلمند ما ادى لانقلاب سيارة.

وقد اصيب نتيجتها عدة اشخاص حيث تعمل فرق الاسعاف على اسعافهم ونقلهم.