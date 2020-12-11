لبنان

ما حقيقة جثة الفتاة التي وجدت في عين الرمانة؟

Lebanon 24
11-12-2020 | 11:41
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عثر أمس الخميس في منطقة عين الرمانة على  الفتاة  ر. ب.  مواليد 2002 لبنانية جثة على الأرض.

 

وفي التفاصيل أن الفتاة مقيمة في مبنى في الطابق السابع في إحدى الغرف وهو  مسكن مخصص للطلاب.وتشير المعلومات أنها تعاني من مشاكل نفسية.

 

وبعد حضور دورية من فصيلة فرن الشباك ودورية من مكتب حوادث بعبدا والطبيب الشرعي تبين أن سبب الوفاة توقف عن القلب نتيجة نزيف في الرئتين ونزيف داخل دماغها من جراء سقوطها من أعلى وإرتطامها على الأرض .

 

ومن المعلومات المتوفرة إن المدعوة ر. أقدمت على رمي نفسها  من الطابق السابع إلى الأرض كونها تعاني من مشاكل نفسية.

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