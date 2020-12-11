لبنان

قاسم: العقوبات تعقد مشاكل لبنان والمقاومة جاهزة وقوية

Lebanon 24
11-12-2020 | 11:52
A-
A+
Doc-P-774027-637432845018805011.jpg
Doc-P-774027-637432845018805011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "العدو يستخدم كل الموبقات ليسلبنا حقوقنا ويدمر حياتنا بالحروب والاحتلال والاجرام والعقوبات، فلا يترك طريقة من طرق الاجرام إلا ويستخدمها. وأمامنا خيار من اثنين إما الاستسلام وهو خسارة محضة، وإما المقاومة وهي ربح وأمل، وقد اخترنا المقاومة مهما بلغت التضحيات".

كلام الشيخ قاسم جاء خلال لقاء إلكتروني أقامه القسم الثقافي للحزب في منطقة الجنوب الثانية، في ذكرى ولادة السيدة زينب.

واعتبر أن "لبنان لن تقوم له قائمة من دون تأليف حكومة تفتح الباب للمعالجة، واذا اتفق المعنيون في لبنان سيستجيب الغرب وأميركا غصبا عنهم، ومن يحتج في الخارج ويسوف ويضيع الوقت ويراكم الخسائر لن يجني شيئا. المواطنون وصلوا إلى حد الاختناق والرهان الوحيد النافع هو التفاهم وتدوير الزوايا".

وأشار إلى أن "عقوبات أميركا لا تنتج حلا بل تعقد مشاكل لبنان وتهديدات إسرائيل لا تخيفنا ولا تطلق يد إسرائيل بسبب الجهوزية العالية والقوية للمقاومة".

وشدد على أن "حزب الله" مع قيام الدولة وانتظام مؤسساتها، وهو دعامة من دعامات استقرار لبنان وحمايته واستقلاله وبنائه ونهضته، وسيكون دائما شريكا فعالا للباحثين عن الحلول وإعمار بيروت ولبنان ومعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2020-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:20 | 2020-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2020-12-12
08:00 | 2020-12-12
07:06 | 2020-12-12
07:04 | 2020-12-12
07:01 | 2020-12-12
07:01 | 2020-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website