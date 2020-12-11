أثناء مغادرتها الى تنزانيا.. تفتيشات المطار أوقفتها وهذا ما اعترفت به!

أفاد مراسل "لبنان 24" بأن دورية من فصيلة تفتيشات المطار سلمت الى فصيلة الضابطة الادارية والعدلية المدعو ز. د. (لبنانية) حيث ضبط بحوزتها على فرامة حشيشة الكيف وعلبة معدنية وزجاجية بداخلها اثار حشيشة الكيف أثناء مغادرتها الى تنزانيا.وبحسب المراسل، اعترفت ز. أن الفرامة عائدة لها وكانت تنوي اخذها الى تنزانيا كونه يسمح هناك بتعاطي مادة الحشيشة والماريجوانا وهي تتعاطى هذه المادة فقط في تنزانيا.