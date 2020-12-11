لبنان

أثناء مغادرتها الى تنزانيا.. تفتيشات المطار أوقفتها وهذا ما اعترفت به!

Lebanon 24
11-12-2020 | 12:13
A-
A+
Doc-P-774030-637432859919213644.jpg
Doc-P-774030-637432859919213644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مراسل "لبنان 24" بأن دورية من فصيلة تفتيشات المطار سلمت الى فصيلة الضابطة الادارية والعدلية المدعو ز. د. (لبنانية) حيث ضبط بحوزتها على فرامة حشيشة الكيف وعلبة معدنية وزجاجية بداخلها اثار حشيشة الكيف أثناء مغادرتها الى تنزانيا.

وبحسب المراسل، اعترفت ز. أن الفرامة عائدة لها وكانت تنوي اخذها الى تنزانيا كونه يسمح هناك بتعاطي مادة الحشيشة والماريجوانا وهي تتعاطى هذه المادة فقط في تنزانيا.
 
وبمراجعة القضاء المختص اشار بضبط الفرامة وترك ز. المذكورة لقاء سند اقامة وختم المحضر وايداعه اياه مع المضبوط بواسطة مكتب المخدرات المركزي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2020-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:20 | 2020-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2020-12-12
08:00 | 2020-12-12
07:06 | 2020-12-12
07:04 | 2020-12-12
07:01 | 2020-12-12
07:01 | 2020-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website