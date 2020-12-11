"رسالة" بري وصلت إلى عون... ولكن!

في اليومين الماضيين، بدا أنّ الخيار الثاني هو الذي سيطر على العلاقة، بعد فترةٍ من "الهدوء النسبيّ"، أو "الهدنة" غير المُعلَنة، إن جاز التعبير، وذلك على خلفية "هجوم إعلامي" على عون، تولّته محطة "NBN" المحسوبة على برّي، الذي تعمّد، كما نواب كتلة "التنمية والتحرير"، عدم التعليق عليه من قريب أو من بعيد.إلا أنّ الهجوم المذكور لم يكن ليمرّ مرور الكرام، خصوصاً أنّ سببه المباشر، المتمثّل بكلام رئيس الجمهورية عن استقلالية القضاء خلال لقائه أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بدا في مكانٍ ما مجرّد "ذريعة"، تشبه "الذرائع" التي يتحجّج بها العدوّ الإسرائيليّ لشنّ حروبه على المنطقة، بعد أن يكون جهّز كامل "العُدّة" لها.ومع أنّ المقرّبين من بري، ونواب كتلته النيابية، "تحفّظوا" على الحديث بالمُطلَق عن خلفيّات الهجوم، ومن فعلوا حرصوا على "حصره" بالميدان الإعلاميّ، استناداً إلى "استقلاليّة" المحطة على خطّ صوغ سياساتها التحريريّة، فإنّ العارفين يتحدّثون عن معانٍ ودلالاتٍ واضحة خلف الهجوم، وعن "رسالةٍ" من ورائه وصلت إلى رئيس الجمهورية.يربط هؤلاء على سبيل المثال ما حصل، ببعض الملفّات التي فُتِحت "إعلاميّاً" في الآونة الأخيرة، وطاولت عدداً من نواب ووزراء حركة "أمل"، إلى جانب غيرهم ممّن تعاقبوا على السلطة، علماً أنّ هناك الكثير من "الهمس" في أوساط الحركة عن أنّ مثل هذه "الحملات" لم تكن عفويّة وبريئة، وأنّها "منسَّقة ومدفوعة" من قوى سياسيّة محدَّدة، تتناغم بشكلٍ أو بآخر مع "العهد"، أقلّه وفق وجهة النظر هذه.إلى ذلك، فإنّ توسّع هجوم المحطّة ليشمل كذلك ملفّ الحكومة، والإيحاء بدورٍ لرئيس الجمهورية في العرقلة، لم يأتِ عن عبث، علماً أنّه ليس خافياً على أحد أنّ بري من داعمي رئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري، وهو ليس "راضياً" بالمُطلَق على المسار الحكوميّ، ولا على أداء الرئيس عون، الذي لم يُخفِ "امتعاضه" من تسمية الرجل، بل حاول "ثني" النواب عن المضيّ فيها، قبل ساعاتٍ من موعد الاستشارات النيابية.وإذا كان هجوم "NBN" على رئيس الجمهورية لم ينزل برداً وسلاماً على الأخير، الذي بات "يقاتل" على الكثير من "الجبهات" دفعةً واحدةً، في ضوء خلافات "العهد" مع معظم الأطراف السياسيّة، باستثناء "حزب الله" وبصورةٍ نسبيّة، فإنّ "العونيّين" الذين لم تكن علاقتهم يوماً بنظرائهم في "أمل" ممتازة، يؤكدون أنّهم لم يستغربوا الهجوم، لا في الشكل ولا في المضمون.أكثر من ذلك، يقول الكثير من "العونيّين" إنّ "المُستغرَب" ليس التصويب على الرئيس، بل "توقيته" الذي جاء متأخّراً نسبيّاً، على الرغم من إعلان رئيس الجمهورية مضيّه حتى النهاية في معركة الإصلاح ومكافحة الفساد، وهم يعتبرون أنّ كلّ "المستفيدين" من المنظومة الحاكمة من ثلاثة عقود حتى اليوم، لا بدّ أنّهم "ممتعضون" من أداء الرئيس، على الرغم من أنّ الأخير لم يصل إلى السلطة البارحة، بل هو في الرئاسة منذ أربع سنوات، وفي الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 10 سنوات.ويضيف "العونيّون" إلى ما سبق، أنّ ما يجعلهم لا يستغربون، هو أداء رئيس المجلس في الآونة الأخيرة، وفق تقييمهم، من الدفاع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحمايته، فيما يدعو "التيار" إلى مساءلته بالحدّ الأدنى، إلى سحب مشروع "الكابيتال كونترول"، مروراً بإحباط خطة الحكومة للتعافي المالي، و"تطيير" التدقيق الجنائي، وكلّها عوامل لا شكّ تعزّز "التباعد السياسيّ" بين الجانبيْن، حتى إشعارٍ آخر قد لا يكون قريباً.لم تكن العلاقة بين عون وبري "نموذجاً يُحتذى"، إلا أنّ أيّ "توتّرٍ" يُرصَد على خطّها، في أيّ لحظةٍ من اللحظات، لا يمكن أن يكون "هامشيّاً"، بل ينبغي التوقّف مليّاً عند دلالاته، التي من شأنها "بلورة" الكثير من الاستنتاجات عن المرحلة واستحقاقاتها والُمنتَظَر منها...