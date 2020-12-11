لبنان

لجنة المدرسين المتعاقدين: حان الوقت ليسقط عنا قناع التعاقد المذل

Lebanon 24
11-12-2020 | 12:47
A-
A+
Doc-P-774041-637432878774944859.jpg
Doc-P-774041-637432878774944859.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين إجتماعا تناولت فيه المستجدات المتعلقة بأوضاعهم الراهنة.
واستغربت في بيان، "أمر التربية التي لا ترى بأم العين ولا تفقه لوضع المتعاقد الذي أفنى عمره في أتون العوز، الصبر والجلد".


وقالت: "اليوم يتحفوننا برفع أجر الزملاء المستعان بهم، نبارك لهم ولكن أعطوكم الفتات القليل ممن أغدقته الأمم هذا أولا. ثانيا، أين حنية المدير العام فادي يرق الذي طالما تصدى ووقف بوجه إحقاق الحق؟ لم نشاهده يوما يتحفنا بأهمية المتعاقد الذي أعطى المدرسة الرسمية بكل محبة وجلد، لم نره يوما يصوب على أهليتنا ولم نشاهده يقترح قانونا لإنصافنا.
فالعدل يكمن بالإعتراف بأهليتنا بعد مضي عشرات السنين. وها نحن اليوم نوجه كتابا إلى معالي وزير التربية نسأله: هل يدرك معاليه مدى حاجة الدولة لخبراتنا؟ وهل وصل لمسامعه مدى تفوقنا والذي أثبت بالتعلم عن بعد؟ هل يعلم ويدرك أن الساعة التي نتقاضاها لا تساوي ثمن كيس محارم من أدنى نوعية؟ إلى متى نبقى لقمة سائغة في التربية ليس لدينا كتف نلقي عليه حمل الإنصاف؟ فالإجحاف في حقنا صداه مدويا إلا في أرجاء وزارة لا تعي مدى الظلم الذي تلحقه بآلاف العائلات".

أضافت: "أين العدل في 16 ألف التي نتقاضاها يا صاحب المعالي؟ ولماذا لم نلمس في عهدك قانونا يعترف بأن بعد مضي عشرات السنين؟
حان الوقت لأن نرتقي لرتبة أستاذ ويسقط عنا قناع التعاقد المذل. أين أنتم من رفع الغبن عنا؟ أو أن لا حياة لمن ننادي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2020-12-12
08:00 | 2020-12-12
07:06 | 2020-12-12
07:04 | 2020-12-12
07:01 | 2020-12-12
07:01 | 2020-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website