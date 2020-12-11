مأساة في البقاع.. إبنة الـ6 سنوات شنقت نفسها أثناء اللهو!

أحضرت الطفلة ت. ب. (مواليد 2014) جثة الى احدى مستشفيات البقاع حيث عملت على شنق نفسها اثناء قيامها باللعب في منزل ذويها الكائن في محلة المرج، بحسب ما افاد مراسل "لبنان 24".