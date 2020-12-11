لبنان

الحريري زار دياب متضامناً: الادّعاء على رئاسة الحكومة مرفوض!

Lebanon 24
11-12-2020 | 12:59
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زار الرئيس المكلّف سعد الحريري، اليوم الجمعة، رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، في السراي الحكومي، حيث أكّد تضامنه معه بعد الإدّعاء عليه في قضية انفجار المرفأ.
وقال الحريري إنّ "التعدّي على الدستور والادّعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض ولهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه".
وأضاف: "من حق أهالي شهداء مرفأ بيروت معرفة حقيقة من قتل أولادهم أمّا التعدي على الدستور فهو أمر لا يجوز". 
 
وكان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، ادّعى أمس على كلّ من دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.
 
 
 
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