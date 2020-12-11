صدور الحكم بحق سليم عياش المدان باغتيال رفيق الحريري

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم، بالسجن مدى الحياة في حق سليم عياش، لادانته بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005.

وقال القاضي ديفيد ري من المحكمة ومقرها هولندا إن "الجرائم خطيرة إلى درجة أنها تتطلب العقوبة القصوى". وأضاف أن "المخالفات على درجة كبيرة من الخطورة إلى حد أن الظروف التي يمكن اعتبارها تخفيفية وتسمح بخفض العقوبة، نادرة".

وأكد أن "الدائرة الابتدائية ترى وجوب فرض العقوبة القصوى لكل من الجرائم الخمس وهي السجن مدى الحياة وتنفذ في وقت واحد".