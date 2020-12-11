إشكال في النبطية تطور الى إطلاق نار ووقوع جريح

أفاد مراسل "لبنان 24" بأن المدعو ع. ع. (16 عاماً) أحضر إلى إحدى مستشفيات النبطية وهو مصاب بطلق ناري في رأسه، وذلك في بلدته في تول. والأسباب مجهولة.



وفي بلدة الدوسة نطاق فصيلة القبيات، وبسبب خلافات مادية سابقة، أقدم المدعو ن. ب. من بلدة عمار البيكات نطاق فصيلة حلبا على إطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه ب. ش. وأصابه في قدميه ونقل على اثرها الى إحدى مستشفيات المنطقةلتلقي العلاج.