محافظ الجنوب: إقفال كوثرية السياد خمسة أيام بسبب ارتفاع الإصابات

أصدر محافظ الجنوب منصور ضو قرارا قضى بإقفال بلدة كوثرية السياد في قضاء صيدا، بسبب ارتفاع أعداد المصابين فيها بفيروس "كورونا".



وأعلن في قرار، أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، تقفل البلدة لمدة خمسة أيام بدءا من اليوم، وحتى يوم الثلاثاء المقبل ضمنا".