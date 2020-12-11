وزارة المهجرين تمدد مهل استكمال طلبات الترميم المتضرر والاعمار

أصدرت وزارة المهجرين البيان الآتي:





"عطفا على كتابها السابق، وبسبب الاجراءات المتخذة جراء انتشار وباء كورونا تعلن وزارة المهجرين انها مددت مهلة استكمال طلبات الترميم المتضرر والاعمار، لذا تطلب من كل المواطنين الذين تم الاتصال بهم مراجعتها لاستكمال النواقص في ملفاتهم قبل 31 كانون الثاني 2021 وإلا ستضطر آسفة لاعتبار الملف بحكم المقفل وبالتالي من الملفات غير المستحقة.



تشكر وزارة المهجرين المتعاونين معها وتتمنى على الجميع المساعدة على طي صفحة الحرب نهائيا".