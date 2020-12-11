جنبلاط يتحدث عن "مستقبل أسود"

ان الحاكم الحالي لامريكا ترامب يبشر الاجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه الى مشرقه مستقبلا اسود تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان وحيث اسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير pic.twitter.com/2JV7PAXvnR
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 11, 2020
ان الحاكم الحالي لامريكا ترامب يبشر الاجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه الى مشرقه مستقبلا اسود تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان وحيث اسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير pic.twitter.com/2JV7PAXvnR