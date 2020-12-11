جنبلاط يتحدث عن "مستقبل أسود"

ان الحاكم الحالي لامريكا ترامب يبشر الاجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه الى مشرقه مستقبلا اسود تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان وحيث اسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير pic.twitter.com/2JV7PAXvnR — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 11, 2020

قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "ان الحاكم الحالي لاميركا ترامب يبشر الاجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه الى مشرقه مستقبلا اسود تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان وحيث اسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير".