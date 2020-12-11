لبنان

اعتصام لاتحاد المعلمين وتهديد باغلاق المدارس

Lebanon 24
11-12-2020 | 14:27
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نظم اتحاد المعلمين اليوم اعتصامه الثاني الذي دعا له نصرة لبرنامج الدعم المدرسي والمعلمين المنتظمين فيه، ورفضا لقرارات "الأنروا"، وذلك أمام مكتب لبنان الرئيسي في بيروت، بحضور حشد واسع من المعلمين والأهالي واللجان والطلاب والفعاليات المجتمعية.

وهدد الاتحاد في بيان" بإغلاق المدارس ابتداء من مطلع الشهر المقبل، كما دعا إلى تنظيم اعتصام حاشد داخل مكتب "الأنروا" في الأسبوع المقبل، في حال لم تتراجع "الأنروا" عن هذه القرارات، ملوحا باللجوء إلى تفعيل نزاع العمل مع إدارة "الأنروا".


كما ألقيت العديد من الكلمات التي تؤكد "أهمية البرنامح، ودوره الأصيل في العملية التربوية، وتم توجيه نداءات واضحة بضرورة استمراره وعدم إلغائه".
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