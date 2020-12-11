لبنان

دياب تلقى اتصال دعم من دريان

Lebanon 24
11-12-2020 | 15:03
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تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اتصالا من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي أشاد بموقف الرئيس دياب وبنظافة كفه.
 
وأكد المفتي دريان "دعمه للرئيس ووقوفه إلى جانبه ورفضه التطاول على رئاسة الحكومة".
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حسان دياب

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