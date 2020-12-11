لبنان

شقير استمع الى عرض شركة التأمين اليانز سنا حول دفع حقوق متضرري انفجار المرفأ

Lebanon 24
11-12-2020 | 15:12
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استقبلت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة التأمين "اليانز سنا" أنطوان عيسى، يرافقه المدير العام للشركة باسم عاصي، واستمعت منه الى عرض مفصل عن المبادرات والخطوات التي قامت بها الشركة لدفع حقوق المتضررين من جراء انفجار المرفأ الذين لديهم بوالص تأمين مع هذه الشركة.

من جهته، أثنى شقير على العمل الذي قامت به شركة "اليانز سنا"، "والذي يعبر عن مسؤولية اجتماعية ووطنية عالية، خصوصا وان الشركة تقوم بدفع التعويضات للمتضررين على الرغم من عدم صدور نتائج التحقيق بإنفجار المرفأ".

وتمنى ان "تشكل هذه الخطوة حافزا لدى شركات التأمين الأخرى للمباشرة بدفع التعويضات، خصوصا وان لدينا عددا من شركات التأمين تتمتع بالمصداقية والقدرة على القيام بخطوات مماثلة".

وشدد شقير على ان "ما يهم الهيئات الاقتصادية بشكل أساسي هو حصول المتضررين على تعويضات مالية عادلة، وأن يتم دفع هذه التعويضات كما تدفعها شركات معيدي التأمين العالمية".
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