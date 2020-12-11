لبنان

"المستقبل" يتصدر الفائزين بانتخابات مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في "اللبنانية"

Lebanon 24
11-12-2020 | 15:37
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حل تيار "المستقبل" في صدارة الفائزين في انتخابات مجلس المندوبين في رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، التي جرت أمس الخميس، ونال كتلة وازنة بلغت 41 مندوبا من أصل 155، مسجلا زيادة ملحوظة عن انتخابات العام 2018، ومتقدما على باقي القوى السياسية والمرشحين المستقلين الذين خاضوا الانتخابات.


ونوه رئيس المكتب الجامعي في تيار "المستقبل" الدكتور محمد صميلي بـ"الجو الديموقراطي والحماس النقابي الذي ساد في الانتخابات"، مؤكدا "حرص تيار "المستقبل" على التعاون مع جميع القوى السياسية والمستقلين من أجل تفعيل العمل النقابي الذي تقوم به الرابطة في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لأساتذة الجامعة اللبنانية وفي الدفاع عن الجامعة الوطنية بشكل عام".
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