لبنان

اتحاد بلديات جبل عامل: 9 إصابات جديدة و10 حالات شفاء

Lebanon 24
11-12-2020 | 15:59
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سجل التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون "9 إصابات جديدة بفيروس كورونا موزعة كالاتي: 3 مركبا - 1 الطيبة - 1 عديسة - 1 مجدل سلم - 3 كفركلا، و12 حالة شفاء: 10 عديسة - 1 الخيام - 1 كفركلا".

وأشار الى أن "عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة، بلغ 745 إصابة و 570 حالة شفاء و 23 حالة وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 123 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 116 منها قيد الحجر المنزلي و7 في المسشتفى".
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