جريحان بحادث سير في منطقة سينيق جنوب صيدا

وقع حادث سير في منطقة سينيق جنوب مدينة صيدا بين سيارة رباعية الدفع من نوع CRV وسيارة من نوع تويوتا ادى الى سقوط جريحين.



وعلى الفور حضرت الى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد، وعملت على اسعاف الجريحة (فاطمة ط.)، مواليد 1970، فيما عملت عناصر الصليب الاحمر اللبناني على اسعاف الجريح (بسام ع.ج.)، مواليد 1962، وتم نقلهما الى مركز لبيب الطبي .