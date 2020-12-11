17
o
بيروت
12
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الراعي عرض مع كوبيتش التطورات وتشديد على حكومة تنال ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي
Lebanon 24
11-12-2020
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وجرى عرض لآخر التطورات على الساحة المحلية، والتشديد على "وجوب تشكيل حكومة في اسرع وقت تنال ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، لكي تتمكن من انقاذ لبنان من المشاكل التي ارهقت اهله واستنزفت مقدراته".
روكز
واستقبل الراعي النائب شامل روكز، الذي قال بعد اللقاء: "لقد تشرفت بلقاء صاحب الغبطة بعد طول غياب بسبب جائحة كورونا، وكان موضوعنا الأساسي الحكومة ومعاناة الشعب في هذا الظرف الذي يعيش فيه معظم السياسيون ترف الوقت، فيما الناس تعيش مأساة لا توصف. ونتيجة لهذا الوضع اردنا التماس بركة سيدنا لعقد لقاء بعنوان "لبنان وطني" فتكون غدا خلوة في هذا الشأن في منطقة ساحل علما، ينتج عنها مقررات يتبعها مؤتمر يتضمن حلقات حوارية للبحث في كل المشاكل المطروحة على الساحة الداخلية، وبذلك يكون هناك حركة سياسية جديدة تحاكي ثورة 17 تشرين وتحمل روحية جديدة من التعاطي السياسي على المستوى الوطني".
وعن ابرز المواضيع التي سيتطرق اليه اللقاء، قال روكز: "ستشارك في الخلوة كوادر اكاديمية ورجال دين اضافة الى ضباط متقاعدين ومحامين ومهندسين، وستطرح مواضيع دستورية واقتصادية ومالية وانمائية ونقدية وقضائية، اضافة الى موضوع الحياد وتعاطي لبنان مع المنطقة العربية والغرب، لا سيما ان خلاص البلد يعتمد على الثقة التي سينالها من الشعب ومن المجتمع الدولي، وهي اهم من الثقة بالسياسيين. لذلك يقتضي تحسين وضع البلد".
ورأى أن "الحياد الإيجابي الذي تحدث عنه غبطة البطريرك ليس بجديد، انما هو من طبيعة لبنان، فحيث يكون هناك تفاهم عربي نكون معه، لكن يجب ان نبقى خارج اي خلافات. فنحن مقتنعون بأن العدو الإسرائيلي هو دائم الى ان تحل المشاكل معه، وان القضية الفلسطينية هي القضية العربية. لكن اهمية الحياد الإيجابي تبقى بعدم تدخلنا في مشاكل المنطقة. فبلدنا لا يحتمل وكذلك شعبنا، بل على العكس من ذلك بلدنا وشعبنا هما صلة الوصل بين جميع الدول، عندها يكون حيادنا عاملا ايجابيا لا يورطنا في مشاكل نحن بغنى عنها".
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاع جديد بالدولار.. هكذا افتتحت السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع جديد بالدولار.. هكذا افتتحت السوق السوداء
09:32 | 2020-12-11
11/12/2020 09:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هرج ومرج.. مرافقو أحمد الحريري يعتدون على ناشطات داخل مطعم في بيروت
Lebanon 24
هرج ومرج.. مرافقو أحمد الحريري يعتدون على ناشطات داخل مطعم في بيروت
21:20 | 2020-12-11
11/12/2020 09:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تصيب كترمايا.. "كورونا" يغيّب إبنها النقيب في قوى الأمن!
Lebanon 24
فاجعة تصيب كترمايا.. "كورونا" يغيّب إبنها النقيب في قوى الأمن!
20:15 | 2020-12-11
11/12/2020 08:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سكتة قلبية تنهي حياة إعلامي عربي شهير عن عمر 50 عاماً
Lebanon 24
سكتة قلبية تنهي حياة إعلامي عربي شهير عن عمر 50 عاماً
15:00 | 2020-12-11
11/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لو تزوجها سيكلّفه الأمر نصف ثروته.. مفاجأة في علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني (فيديو)
Lebanon 24
لو تزوجها سيكلّفه الأمر نصف ثروته.. مفاجأة في علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني (فيديو)
15:00 | 2020-12-11
11/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:23 | 2020-12-12
جعجع: المسؤوليّة تقع في انفجار المرفأ على الدولة اللبنانيّة ككلّ
08:00 | 2020-12-12
القاضي صوّان قدّم "خدمة العمر" لحسان دياب
07:06 | 2020-12-12
الحريري أدّى "المهمة"!
07:04 | 2020-12-12
تراجع التأليف وعاد الإنتظار
07:01 | 2020-12-12
"كورونا" قبيل الأعياد.. 60 سريراً شاغراً في العناية فقط!
07:01 | 2020-12-12
رئيس الجمهورية "مَحمِي" طيلة عهده
فيديو
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
12/12/2020 09:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
12/12/2020 09:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
14:00 | 2020-12-09
12/12/2020 09:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact