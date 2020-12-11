في الكورة.. 26 حالة إيجابية بكورونا

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية، "تسجيل 26 حالة إيجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة كالآتي: النخلة وحارة الخاصة 1 - راسمسقا 1 - أميون 2 - أنفه 3 - بدنايل 1 - عابا 2 - برسا 5 - كفرحاتا 1 - فيع 1 - كفرحزير 1 - قلحات 1 - بزيزا 1 - المجدل 1 - بتوراتيج 1، وقيد التحقق 4".



ودعت اللجنة الى "التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية".

