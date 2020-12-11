لبنان

كورونا يفتك بعكار.. 61 اصابة خلال 24 ساعة!

Lebanon 24
11-12-2020 | 16:22
A-
A+
Doc-P-774108-637433006594677959.jpg
Doc-P-774108-637433006594677959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليوم، عن "تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة شفاء"، مشيرا الى ان "إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة حتى اليوم بلغ 3327 مصابا، و632 حالة ايجابية لا تزال قيد المعالجة. اما اجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ منتصف آذار الماضي حتى اليوم 2636 حالة، وبلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة 721 (مقيمين ووافدين)، واستقر عدد الوفيات على 59 حالة، بحيث لم تسجل اي حالة وفاة في خلال الساعات ال24 الماضية".

ولفت التقرير الى ان "الاصابات الجديدة توزعت على بلدات بقرزلا 8، حلبا 6، تكريت 5، خربة داود 3، برقايل 3، البيرة 2، حيذوق 2، منيارة 2، جديدة القيطع 2، البحصة 2، عكار العتيقة 2، مشحا 2، كرم عصفور 2 ومشتى حسن 2، واصابة واحدة في كل من السنديانة، العماير، وادي خالد، مشتى حمود، تلبيرة، كوشا، القليعات، القرقف، خريبة الجندي، ببنين، الكنيسة، بزال، عرقة، ذوق حدارة، المقيبلة وعدبل".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2020-12-12
08:00 | 2020-12-12
07:06 | 2020-12-12
07:04 | 2020-12-12
07:01 | 2020-12-12
07:01 | 2020-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website