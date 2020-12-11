لبنان

سلام اتصل بدياب: لا للتطاول على رئاسة الحكومة

Lebanon 24
11-12-2020 | 16:40
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 تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اتصالا هاتفيا من الرئيس تمام سلام الذي أكد وقوفه إلى جانب الرئيس دياب.

ورفض الرئيس سلام "التطاول على شخص الرئيس دياب وعلى موقع رئاسة الحكومة".

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تمام سلام

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