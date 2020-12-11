بلدية شحيم سجلت 8 إصابات جديدة

سجلت بلدية شحيم في بيان، "8 إصابات جديدة بفيروس كورونا"، داعية "كل من خالطهم خلال الأسبوع الماضي الى الاتصال على الرقمين: 03/951266

76/989552".

وأشارت الى ان "العدد التراكمي للمصابين في شحيم بلغ 101، والمصابين من البلدة يسكنون خارجها 5، عدد الوفيات 16 وحالات الشفاء الاجمالية 602".