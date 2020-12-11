كيف علّق بهاء الحريري على صدور الحكم بحق سليم عياش؟

قال رجل الاعمال بهاء الحريري عبر حسابه على "تويتر": "بعد صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة إغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري نطالب الدولة اللبنانية بإعتقال القاتل سليم عياش لتحقيق العدالة وتجنيب الدولة المزيد من العزلة الدولية والمحاسبة التي لن تستثني أحدا".

بعد صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة إغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري نطالب الدولة اللبنانية بإعتقال القاتل سليم عياش لتحقيق العدالة وتجنيب الدولة مزيد من العزلة الدولية والمحاسبة التي لن تستثني أحد. pic.twitter.com/fQCGiKboUz — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) December 11, 2020