كيف علّق بهاء الحريري على صدور الحكم بحق سليم عياش؟

بعد صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة إغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري نطالب الدولة اللبنانية بإعتقال القاتل سليم عياش لتحقيق العدالة وتجنيب الدولة مزيد من العزلة الدولية والمحاسبة التي لن تستثني أحد. pic.twitter.com/fQCGiKboUz
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) December 11, 2020
بعد صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة إغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري نطالب الدولة اللبنانية بإعتقال القاتل سليم عياش لتحقيق العدالة وتجنيب الدولة مزيد من العزلة الدولية والمحاسبة التي لن تستثني أحد. pic.twitter.com/fQCGiKboUz