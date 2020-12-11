شريم: لست مع دياب لأنه سنيا ولا حفاظا على موقع رئاسة الحكومة إنما لوطنيته

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم، متضامنة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، عبر حسابها على "تويتر": "انا مع حسان دياب، لا لانه سنيا، وليس حفاظا على موقع رئاسة الحكومة، انا معه لانه وطني نظيف الكف. ليس حسان دياب من ادخل النيترات، وليس هو من خزنها ومن دفع ثمنها ومن استمات للحفاظ عليها.

لا يا سادة ان المعالجة تبدأ بمعرفة المجرمين الاساسيين، فارواح الشهداء اسمى وانبل من كل اعتبار".