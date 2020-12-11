شريم: لست مع دياب لأنه سنيا ولا حفاظا على موقع رئاسة الحكومة إنما لوطنيته

انا مع حسان دياب لا لانه سنيا، وليس حفاظا على موقع رئاسة الحكومة انا معه لانه وطني نظيف الكف!
ليس حسان دياب من ادخل النيترات وليس هو من خزنها ومن دفع ثمنها ومن استمات للحفاظ عليها.
لا يا سادة ان المعالجة تبدأ بمعرفة المجرمين الاساسيين فارواح الشهداء اسمى وانبل من أي اعتبار
— Ghada Chreim Ata (@chreimghada) December 11, 2020
انا مع حسان دياب لا لانه سنيا، وليس حفاظا على موقع رئاسة الحكومة انا معه لانه وطني نظيف الكف!
ليس حسان دياب من ادخل النيترات وليس هو من خزنها ومن دفع ثمنها ومن استمات للحفاظ عليها.
لا يا سادة ان المعالجة تبدأ بمعرفة المجرمين الاساسيين فارواح الشهداء اسمى وانبل من أي اعتبار