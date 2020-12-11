كيف علق جنبلاط على التحقيق في انفجار المرفأ؟

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "ان التحقيق في انفجار المرفأ يجب ان يشمل الجميع فوق كل اعتبار طائفي او سياسي او دستوري".

وأضاف: "ان كارثة المرفأ جريمة بحق الانسانية و بحق اهل بيروت ولبنان .احترموا شعور اهل الشهداء والجرحى وشعور الذين فقدوا كل شيء. حافظوا على القضاء وعززوا استقلاليته فوق الحسابات الضيقة".

ادعى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص. وكانالقاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.