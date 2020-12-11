كيف علق جنبلاط على التحقيق في انفجار المرفأ؟

ان التحقيق في انفجار المرفأ يجب ان يشمل الجميع فوق كل اعتبار طائفي او سياسي او دستوري .ان كارثة المرفأ جريمة بحق الانسانية و بحق اهل بيروت ولبنان .احترموا شعور اهل الشهداء والجرحى وشعور الذين فقدوا كل شيء .حافظوا على القضاء وعززوا استقلاليته فوق الحسابات الضيقة pic.twitter.com/hNH3vD860H
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 11, 2020
ان التحقيق في انفجار المرفأ يجب ان يشمل الجميع فوق كل اعتبار طائفي او سياسي او دستوري .ان كارثة المرفأ جريمة بحق الانسانية و بحق اهل بيروت ولبنان .احترموا شعور اهل الشهداء والجرحى وشعور الذين فقدوا كل شيء .حافظوا على القضاء وعززوا استقلاليته فوق الحسابات الضيقة pic.twitter.com/hNH3vD860H