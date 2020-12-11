لبنان

تدابير سير في منطقة الاوزاعي.. هذا ما أعلنته "قوى الأمن"

Lebanon 24
11-12-2020 | 18:11
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ستقوم الشركة المتعهدة مشروع ترميم شبكة الصرف الصحي بأعمال في منطقة الاوزاعي:
 
- على الطريق العام / المسلك الغربي، اعتباراً من الساعة 21.00 من تاريخ 11-12-2020 حتى الانتهاء.
 
- على المسلك الشرقي مقابل محطة الجنوب اعتباراً من صباح 12-12-2020 حتى الانتهاء.
 
 
وستؤدي هذه الاشغال الى تحويل السير الى المسلك الاخر اثناء الحفر، كما سيتم قطع المسرب الايمن من المسلك الشرقي المتجه من الجنوب الى بيروت، اعتباراً من صباح تاريخ 12-12-2020 ولمدة اسبوع.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".  

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