فيلم دعائي "يقطع" نفق المطار بإتجاه بيروت.. ما القصة؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم اعتباراً من الساعة 16.00 من يوم السبت 12-12-2020 ولغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي، تصوير مشاهد فيلم دعائي في محلة خلدة.

لذلك سيتم منع المرور ابتداءً من مدخل نفق خلدة بإتجاه بيروت، وتحويل السير، طيلة فترة التصوير، نحو الأوزاعي وعرمون، مع الإبقاء على مسرب واحد لمرور آليات الجيش والقوى الأمنية وسيارات الإسعاف.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".