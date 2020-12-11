عبد الصمد: للاعلام دور ريادي في تعزيز ثقافة الشفافية والقضاء على الفساد

افتتحت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد المؤتمر الافتراضي "دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية" الذي نظمته وزارة الإعلام عند الخامسة من مساء اليوم، في "تلفزيون لبنان"، وشارك فيه رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرود، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية الدكتور حمد الهمامي ممثلا بمسؤول برامج الإتصالات والمعلومات في اليونسكو جورج عواد، النائب السابق غسان مخيبر وعدد من الخبراء من منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ومن منظمات وهيئات مكافحة الفساد في العالم العربي ولبنان، اضافة الى عدد من الإعلاميين.





وقدم المؤتمر الإعلامي طوني منصور، واستهلته عبد الصمد بكلمة قالت فيها: "مؤتمرنا اليوم هو بعنوان "دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية"، فهناك علاقة عضوية تجمع الإعلام بهذه الحقوق، إذ لا إمكانية للتعريف بها دون تبني الإعلام لها".





أضافت: "إن الحق في الوصول الى المعلومات مثل حرية التعبير هو حق من حقوق الإنسان. وتعزز هذا الترابط أكثر بعد تحول الإعلام إلى صناعة كبرى في عصر الإنترنت وحدوث توسع عالمي في استخدام الانترنت. وانطلاقا من هذا الترابط، نشدد على أهمية الحرية الإعلامية في لبنان، منطقتنا العربية التي تؤثر عليها سلبا حالات النزاعات وعدم النزاهة وغياب الاستقرار وغياب لغة الحوار".





وتابعت: "هناك ضرورة لحماية حرية الصحافة والإعلاميين من أي ضغط أو تهديد، فحسب بيانات اليونسكو، انخفضت أعداد الصحافيين الذين قتلوا في العالم إلى النصف تقريبا عام 2019، لكنهم لا يزالون يواجهون المخاطر وما زال مرتكب الجرائم يفلت من العقاب".





وأردفت: "لقد تمنيت على رئاسة الحكومة الايعاز إلى كل الوزارات والإدارات تسهيل وتسريع عمل الصحافيين، وتبنت وزارة الإعلام حق الوصول الى المعلومات ووضعت مسودة خطة اعلامية لنشر الوعي حوله، ونقوم حاليا بسلسلة اجتماعات مع المؤسسات الإعلامية لوضع يدنا بيدهم إيمانا مني بالدور الريادي الذي يمكن للاعلام أن يلعبه في تعزيز ثقافة الشفافية والقضاء على الفساد".





وختمت: "نستذكر المفكر شارل مالك الذي صاغ الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لنعيد ثورة الأوائل الذين رسموا صورة لبنان الجميل، لبنان الحر والمستقل، لبنان المبدع والمبتكر والرائد".





بدورها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان: "هذا الموضوع مهم للغاية، ونحن نحتفل هذا الاسبوع باليوم الدولي لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان. إننا ندرك تماما أن العالم يعيش تحت ضغط في أمور تتعلق باستعادة العافية الاقتصادية، وذلك يستلزم بالتأكيد إعادة التفكير يالحوكمة، وضمان وصول الجميع إلى نفس الحقوق والفرص وهذه هي الحال ايضا في لبنان، مع الاقرار ببرنامج الإصلاح الذي يدعمه وأطلقته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، واحدى الوسائل المهمة هي الحوكمة".





أضافت: "لبنان عضو في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والحكومة اللبنانية قد التزمت بتطبيق هذا القانون عبر تشريعات مناسبة، وقد اتخذ لبنان قرارات مناسبة لحماية حقوق الإنسان ايضا ضمن التشريعات الوطنية، وأشير هنا إلى قانون النفاذ للمعلومات في لبنان الذي يحاول تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، والقانون الذي أقر عام 2017 لمكافحة الفساد يسمح بتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات وذلك يضمن بأن الموارد ستصل الى المكان المناسب. ومن ناحية احترام حقوق الإنسان، هذا القانون يسمح للناس بالوصول الى المعلومات. بالتأكيد هذا أساسي ونحن مسرورون بالاجتماعات العديدة التي عقدناها مع وزارة الإعلام، فنحن نؤمن بأن لهذه الوزارة دورا أساسيا في رفع الوعي مع المجتمع إلى جانب المجتمع المدني، فللاعلام والقادة المحليين دور أساسي للوصول إلى الملاحظات والمعلومات وايصالها إلى السلطات ذات صلة، وللاعلام دور أساسي في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية كما قالت وزيرة الاعلام".