"كورونا" يواصل توسعه في المناطق اللبنانية.. إليكم الجديد

يواصل فيروس "كورونا" توسعه في العديد من المناطق اللبنانية، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1518 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 143705 حالات.

وأعلنت بلدية الدوير "تسجيل 11 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ72 ساعة الماضية، من أبناء البلدة"، مشيرة إلى أنهم "قيد الحجر المنزلي مع المخالطين لهم، وفق تعليمات وزارة الصحة العامة".

من جهتها، ذكرت خلية الأزمة في بلدة بقرزلا "أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلدة أصبح 8، وأن الجميع يلتزمون الحجر المنزلي وكل التدابير المطلوبة".

كذلك، أعلنت بلدية البيسارية في بيان، "ثبوت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أنّ "عدد الإصابات بلغ بذلك 8"، داعية "المخالطين إلى إجراء فحص الـpcr".

بدوره، أكد رئيس بلدية كوثرية السياد علي موسى في بيان، أن "فحوصات الـPCR التي أجريت أظهرت إصابة 47 شخصاً بفيروس كورونا من المقيمين في البلدة"، وقال: "بدأنا بالإقفال التام في البلدة بدءا من اليوم حتى الثلثاء المقبل، بقرار من محافظ الجنوب منصور ضو".





وأشار إلى أن "البلدية تتابع مجريات الأمور، بالتعاون مع الأجهزة الرسمية الأمنية والصحية"، مناشدا "أبناء البلدة الالتزام التام والبقاء في المنازل، تخوفا من تصاعد عدد المصابين".

ومع هذا، أعلنت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري القائمة بأعمال بلدية حصارات، أن "نتائج فحوص PCR، التي أجراها فريق من وزارة الصحة العامة لـ68 مواطنا من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا من أبناء البلدة جاءت على الشكل الآتي: 12 حالة إيجابية و3 حالات عليها أن تعيد الفحص بعد 3 أيام. أما الحالات الأخرى فنتائجها سلبية".

إلى ذلك، سجل قضاء بنت جبيل 12 إصابة جديدة بـ"كورونا"، وتوزعت على البلدات التالية: " عين إبل 4، دبل 1، رميش 1، بنت جبيل 1، تبنين 1، كونين 1، كفرا 1، السلطانية 1، شقراء ودوبييه 1".

بدورها، أعلنت بلدية مشحا في بيان، "تسجيل حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أنه "تم تسجيل 3 حالات شفاء جديدة"، وقالت: "بذلك يكون قد تراجع عدد الحالات الإيجابية المؤكدة في البلدة إلى 13 إصابة".

من جهتها، سجّلت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالة شفاء واحدة.

وسجلت إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، 36 إصابة جديدة بـ"كورونا"، مشيرة إلى أن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 3792 مصاباً، وقد تماثل 3200 منهم الى الشفاء بشكل تام.

ومع هذا، أعلنت خلية الازمة في بلدية الغازية في تقريرها اليومي "تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، ما رفع العدد التراكمي للحالات الى 305 مع تسجيل 250 حالة شفاء و40 حالة قيد الحجر المنزلي".

كذلك، أعلنت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل ببيان، "تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة"، مشيرة إلى أنه "يتم التواصل مع المصابين لإجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص".

وسجلت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" توزعت على قرى وبلدات المتن الاعلى وفق التالي: قرنايل 2، قبيع 2، كفرسلوان 1، بعلشمية 1، بزبدين 1.

من جهتها، أعلنت خلية الأزمة في البيرة - عكار ببيان، "صدور نتائج فحوص مخالطين لحالات عدة مصابة بفيروس كورونا، وأتت كلها سلبية"، مشيرة إلى "تسجيل حالات شفاء عدة اليوم".